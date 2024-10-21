Malezya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

Malezya'nın ekonomisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %5.3 büyüme gösterdi. Bu oran, ikinci çeyrekte kaydedilen %5.9'luk en güçlü artışın ardından gerçekleşti. Hizmetler sektörü büyümesi, %5.1'e düşmesine rağmen, tüm alt gruplarda pozitif bir artış görüldü. Tarımsal üretimdeki yavaşlama ise dikkat çekici bir şekilde %4.0 olarak kaydedildi; bu durum, balıkçılık alt sektöründeki daralma ile ilgili.

Madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetleri de %3.4'lük bir düşüş yaşarken, doğal gaz ve ham petrol üretimindeki azalmalar bu durumu etkiledi. Öte yandan, imalat sektörü %5.7 büyüme göstererek, elektrik, elektronik ve optik ürünlerin katkısıyla hız kazandı. İnşaat sektörü ise %19.5 ile güçlü bir büyüme kaydetti ve uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri ile ticari olmayan binalardan destek buldu.

Mevsimsel olarak ayarlanan GSYİH, %4.6 oranında büyüyerek ikinci çeyrekteki %0.8'lik düşüşten önemli bir sıçrama yaptı. 2024'ün ilk üç çeyreğinde ekonomi, 2023'ün aynı dönemine göre %5.1 oranında büyüyerek, önceki %3.8'lik büyümeyi geride bıraktı.