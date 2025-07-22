Malezya ile ABD arasında tarife görüşmeleri sürüyor

Malezya, ABD ile ticarette tarifelerde önemli bir indirim peşinde. Bloomberg News’un haberine göre, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim liderliğindeki hükümet, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yüzde 25’lik ABD tarifelerinin etkisini azaltmak için görüşmelerde yüzde 20’lik bir tarife oranı üzerinde anlaşmaya varmayı hedefliyor. Bölgesel rakipleri Endonezya ve Vietnam ile eşit koşullara ulaşmak isteyen Malezya, ABD’nin elektrikli araçlara yönelik vergi indirimleri, yabancı sermaye sahipliği kısıtlamalarının gevşetilmesi ve sübvansiyon taleplerine ise direniyor.

TARİFELERDE İNDİRİM ÇABASI

Malezya, yarı iletken sektörü gibi bazı konularda ABD’nin endişelerini kısmen giderdi ancak Amerikan elektrikli araçlarının vergi indirimlerinden yararlanmasını sağlamaya yönelik talepleri kabul etmedi. Aynı şekilde, enerji ve finans sektörlerinde yabancıların hisse oranlarını artırma ve yerel balıkçılara verilen sübvansiyonları azaltma isteklerine karşı da mesafeli duruyor. Bu tavır, Malezya’nın kendi ulusal çıkarlarını koruma çabası olarak yorumlanıyor.

TİCARET DENGESİ VE EKONOMİK KAYGILAR

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 80,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ABD’nin Malezya karşısındaki ticaret açığı 24,8 milyar dolara ulaştı. Malezya Yatırım Bakanı Zafrul Aziz ise, kötü hazırlanmış ticaret anlaşmalarının ülkenin uzun vadeli ekonomik çıkarlarına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Aziz, bu tür anlaşmaların Malezya’nın büyüme potansiyelini zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

BÖLGESEL REKABET VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Malezya, ASEAN bölgesindeki rakipleriyle benzer avantajlara sahip olmak istiyor. Endonezya ve Vietnam, ABD ile ticarette daha avantajlı koşullara erişirken, Malezya’nın kendi şartlarında anlaşma sağlama arayışı bölgesel rekabetin ve küresel ekonomik dengelerin bir yansıması olarak görülüyor. Anwar İbrahim hükümeti, ticaret politikalarında stratejik adımlar atarak Malezya’nın ekonomik bağımsızlığını korumayı amaçlıyor.