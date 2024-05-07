Malezya’da ağaç devrildi ölü ve yaralılar var

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un merkezindeki Jalan Sultan İsmail yolu üzerinde bulunan dev bir ağaç, yağış esnasında devrildi.

Korku dolu o anlar araç kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre ağacın devrilmesiyle 47 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar görüldü.

Ağacın bazı dallarının yola paralel uzanan yüksek bir monoray hattının üzerine düşmesiyle monoray hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.