Malezya’da ağaç devrildi ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Malezya’da ağaç devrildi ölü ve yaralılar var
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yol kenarındaki dev bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un merkezindeki Jalan Sultan İsmail yolu üzerinde bulunan dev bir ağaç, yağış esnasında devrildi.

Korku dolu o anlar araç kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre ağacın devrilmesiyle 47 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar görüldü.

Ağacın bazı dallarının yola paralel uzanan yüksek bir monoray hattının üzerine düşmesiyle monoray hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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