Malezya'da toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Malay Mail'in haberine göre, yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.
Polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarını bitirme kararının başka kayıp olmadığının doğrulanmasının ardından verildiğini belirtti.
Heyelanda kaybolan 92 kişiden 31’inin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.