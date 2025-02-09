Malezya'da Müslümanların gayrimüslim bayramlarına katılması yasaklandı

Selangor Sultanı Şerafuddin İdris Şah’ın Malezya’da Müslümanların akait ve imanını güçlendirme yönündeki çağrısına Başbakanlık Dairesi Din İşleri Bakanlığı hızlı bir şekilde yanıt verdi. Bakan Dr. Muhammed Na'im Mokhtar, bakanlığa bağlı kurumların bu çerçevede harekete geçeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, Malezya İslam Geliştirme Dairesi (JAKIM) ve diğer dinî otoriteler, İslam’ın doğru anlaşılması ve akaitin korunması için çalışmalarını yoğunlaştıracak. Dr. Na'im, JAKIM’in, Dinî Uyum Komitesi ve Ulusal Birlik Bakanlığı ile birlikte "Diyalog ve Uyum Programları" düzenleyerek farklı inanç toplulukları arasında anlayış ve barışın tesisine katkı sağladığını belirtti.

Sultan Şerafuddin’in dün yaptığı açıklamada, Müslümanların gayrimüslim bayramlarına katılımına yönelik bir rehber hazırlanması fikrine karşı çıktığı vurgulanmıştı. Sultan, Malezya’nın çok dinli ve çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, dinler arası hoşgörünün korunmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

Selangor Sultanı, Müslümanlara akaitlerini güçlendirme çağrısında bulunurken, ülke vatandaşlarının anayasa gereği İslam’ın Malezya’nın resmi dini olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlattı.