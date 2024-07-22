Malezya'nın yeni sultanı tahta oturdu

Sultanlar, kendi eyaletlerinde hem dini hem de sivil liderler olarak görev yaparlar. Dini lider olarak, İslam'ın uygulanmasını ve dini eğitim sistemini denetlerler. Bu rol, sultanların toplum üzerindeki etkisini artırır ve onların geleneksel otoritesini pekiştirir. Sivil lider olarak ise, eyalet hükümetlerinin başında yer alırlar ve belirli durumlarda eyalet yasama meclislerinin onayını gerektiren kararlar alabilirler.

Malezya sultanları yasalar, kabine atamaları ve parlamentonun genel seçimler için feshedilmesi gibi kararların yegane onaylayıcısıdır. Sultan ayrıca olağanüstü hal ilan etme ve suçluları affetme yetkisine de sahiptir.