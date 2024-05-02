Mali iç savaşı derinleşiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mali iç savaşı derinleşiyor
Mali'deki uluslararası gözlemciler Çarşamba günü yayınladıkları bir sosyal medya mesajıyla, Mali İslam Devleti ile bağlantılı silahlı grupların pek çok kasabayı kuşattıklarını bildirdi.

Silahlı grupların kuşattığı yerlerde aralarında 80.000 çocuğun da bulunduğu bölge sakinleri yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Ménaka kasabasının dört aydır kuşatma altında olması gıda fiyatlarının artmasına neden oldu. Bölgede çalışan yardım grupları sözcüleri, ilaç başta olmak üzere pek çok temel ihtiyacın dahi tedarik edilememeye başlandığını bildirdi.

Ménaka'nın yerel yöneticisi olan Wani Ould Hamadi, Associated Press'e yaptığı açıklamada "İnsani durum felaket boyutlara ulaştı, yerinden edilmiş insanlar ev ev dolaşıp aileleri için yiyecek dileniyor. Çocuklar açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Mali, komşuları Burkina Faso ve Nijer ile birlikte on yılı aşkın bir süredir, bazıları El-Kaide ve İslam Devleti grubu ile müttefik olan silahlı gruplar tarafından yürütülen bir isyanla mücadele ediyor.

Son yıllarda her üç ülkede de yaşanan askeri darbelerin ardından iktidardaki cuntalar Fransız güçlerini ülkeden kovdu. Fransızlardan boşalan yerler ise cuntaların talebi üzerine Rus paralı askerle dolduruldu.

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