Mali'de düzenlenen 2 terör saldırısında 64 kişi öldü

Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 49 sivil ve 15 asker hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Mali'de düzenlenen 2 terör saldırısında 64 kişi öldü

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Timbuktu bölgesinden geçen Nijer Nehri'nde seyir halindeki bir yolcu teknesinin roketli saldırıya uğradığı aktarıldı.

Motoruna 3 roket isabet eden teknede 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 300 kişinin bulunduğu teknenin ciddi hasar almasına karşı kıyıya yanaşabildiği kaydedildi.

Diğer yandan Gao bölgesindeki Bamba ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen saldırıda da 15 askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada da her 2 saldırıda hayatını kaybedenler için 8 Eylül gece yarısından başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Saldırıları, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) üstlendi.

Nijer Nehri'nin Mopti bölgesinden geçen kısmında da bir başka tekne 3 Eylül'de saldırıya uğramış ve olayda bir çocuk yaşamını yitirmişti.

mali.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi Güncel
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu Güncel
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu
Lunapark'ta korkutan an Güncel
Lunapark'ta korkutan an
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu Spor
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu
Brent petrolün varili 89,69 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 89,69 dolar