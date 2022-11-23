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Mali'de sivillerin kaldığı kampa düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü

Mali'nin kuzeyinde, terör nedeniyle yerlerinden edilenlerin kaldığı kampa düzenlenen terör saldırısında 11 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:35
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Mali'de sivillerin kaldığı kampa düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü

Mali'de sivillerin kaldığı kampa düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü
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(AA) - Ülke basınında çıkan haberlere göre, Gao bölgesinde terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin kaldığı Kadji kampı, terör saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sadece Gao bölgesinde yaklaşık 60 bin kişi güvenlik sorunu nedeniyle evlerini terk etti.

Gao ve yine kuzeyde yer alan Menaka, özellikle marttan bu yana DEAŞ bağlantılı terörist grupların hedefi oluyor.

DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki kolu Büyük Sahra DEAŞ'ı (EIGS), aynı zamanda Burkina Faso ve Nijer'in ortak sınırında yer alan Menaka'nın kontrolünü almak için özellikle sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

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