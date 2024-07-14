Maliye Bakanlığı peşlerine düştü. 800 kişi tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Maliye Bakanlığı peşlerine düştü. 800 kişi tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, büyük miktarda harcama yapmasına rağmen gelir beyan etmeyen veya düşük gelir beyan eden kişileri yakından izlemeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yaptığı incelemelerde aylık harcamaları 5 milyon liranın üzerinde olan ve lüks yaşam süren ancak gelir beyan etmeyen 800 kişiyi tespit etti.

Bu kişilerin bazılarının aylık harcamalarının 10 milyon liraya kadar çıktığı ve vergi mükellefi olmadıkları belirlendi. İncelemeler sonucunda bu harcamaların kaynağı tespit edilerek gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN VE MAİL ORDER'A YAKIN TAKİP

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, VDK ayrıca IBAN üzerinden ödeme alarak fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik denetimleri artırdı. IBAN hesap sahipleri hakkında detaylı incelemeler yapılırken, vergi müfettişleri bu kişilere gelirin kaynağını belirlemek amacıyla kapsamlı sorular yöneltiyor. İlk bulgulara göre, bu hesaplar aracılığıyla başkası adına tahsilat yapanların genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, e-ticaret sektöründe yaygın olarak kullanılan “mail order” yöntemi de incelenmeye alındı ve bu yöntemin vergisel riskler taşıdığı belirtildi.

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