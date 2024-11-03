Maliye elini nereye atsa yolsuzluk fışkırıyor! Mehmet Şimşek araç kiralamada büyük vurgunu ortaya çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyi engelleme amacıyla çeşitli sektör ve meslek gruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Araç kiralama sektörünün hızlı büyümesi ve bu alandaki firma sayısı ile gelirlerdeki artış, Maliye’nin dikkatini bu sektöre yöneltmesine neden oldu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin açıklamasına göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk altı ayında 43,4 milyar liralık yatırım yaparak filosuna 34 bin yeni araç ekledi. Bakanlık, bu verileri de dikkate alarak sektör gelirlerinin daha etkin denetimi için bir çalışma başlattı ve lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimleri yoğunlaştırdı.

1,7 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI GELİR ORTAYA ÇIKTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanlarını ve mali kayıtlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilerle karşılaştırarak analiz etti. Bu kapsamda, 5 bin 600 araç kiralama işletmesi incelendi ve beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ile faaliyetler tespit edildi.

Denetimler sonucunda toplam 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı gelir saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. KDV matrahında ise 904 milyon liraya ulaşan bir fark belirlenerek yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

“DENETİMLER SÜRECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek" ifadelerine yer verdi.