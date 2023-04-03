﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Saat 22.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşen kaza, otomobil sürücüsü Kemal K. hakimiyetindeki 34 GY 0790 plakalı araç ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Selim İ. arasında meydana geldi.
Yaya, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Selim İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görgü tanığı İsmail Yılan, olayın hemen ardından iki doktor arkadaşın yaralıya müdahale ettiğini söyledi.
Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.