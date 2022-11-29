Maltepe'de atık kağıt yüklü kamyonette yangın

Zümrütevler Mahallesi Hisar Sokak'ta park halinde bulunan 34 UF 8247 plakalı kamyonet üzerindeki atık kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu kamyonette hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi. (AA)
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