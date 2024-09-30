Maltepe'de bıçaklı komşu kavgası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maltepe'de bıçaklı komşu kavgası

Maltepe'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak üzerinde iddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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