Maltepe’de el arabasıyla gelip inşaat malzemeleri böyle çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy’de 2 kişi ele arabası ile geldikleri inşaat malzemesi konan depodan el arabası ile 100 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde inşaat ustası Sami Yılmaz'ın iş malzemelerini koymak için kiraladığı depoya gelen el arabalı hırsızlar, depo içerisindeki 100 bin TL'lik inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansırken mağduriyet yaşayan usta, polise giderek şikayetçi oldu.

Maltepe’de el arabasıyla gelip inşaat malzemeleri böyle çaldılar

"YÜZLERİNİ KAPAMIŞLAR"

Yaşadığı durumu anlatan inşaat ustası Sami Yılmaz, "Gece hırsızlar el arabasıyla gelerek içeriye girmişler. İçeride bulunan makinaları, kabloları, projektörleri ve çok sayıda malzememi çalmışlar. Biz inşaat işiyle uğraşıyoruz. Burayı da depo olarak kiralamıştık ve ürünlerimizi koyuyorduk. İçeride inşaatta kullandığımız makinelerimiz vardı. Hepsi kayıtlı ve faturalıydı yeni almıştık. 2 hırsız gelmişler kamerayı fark etmişler ve yüzlerini kapamışlar hemen. Ben gidip şikayetçi oldum ama bu çaldıkları malzemeleri bedava parasına verecekler mağdur oldum. Bundan sonra alarm falan takarak önlemimizi arttıracağız" İfadelerini kullandı.

Maltepe’de el arabasıyla gelip inşaat malzemeleri böyle çaldılar

Maltepe’de el arabasıyla gelip inşaat malzemeleri böyle çaldılar

Maltepe’de el arabasıyla gelip inşaat malzemeleri böyle çaldılar

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