Maltepe'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Demir, idaresindeki 42 DGL 52 plakalı hafriyat kamyonuyla mesire alanındaki çalışma için kum getirdi. Demir, damperini kaldırarak kumu boşalttığı sırada hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı. Sürücü Yaşar Demir ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar arkadaşları tarafından kamyondan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Mehmet Yıldırım, "Kaldırım çalışması yapılıyordu. Taş tozu dökmek için damperi kaldırdığı sırada burası biraz yamukmuş, devrildi. Araçta olan 2 arkadaş yaralandı ama durumları iyi" dedi.

Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.