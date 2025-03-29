Maltepe'de İmamoğlu'na özgürlük mitingi... Alan hıncahınç doldu

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de ve ülkedeki protestolara ara verilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe Miting Alanı'nda buluşulacağınız açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle sürüyor..

Miting çağrısı saat 12.00 için yapılmıştı. Alanda erken saatlerden itibaren kalabalıklar toplanmaya başlarken miting saatinde alana gelenler hala olduğu bilgi alındı.

CHP'nin Maltepe Miting Alanın'da yapacağı buluşma için katılımcılar alanı hıncahınç doldurdu.