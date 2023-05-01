Maltepe'de polis müdahalesi

İstanbul Maltepe'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Maltepe'de polis müdahalesi

DHA’da yer alan habere göre, polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

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