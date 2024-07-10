Maltepe'de sokak ortasında infaz

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maltepe'de sokak ortasında infaz

İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosikletiyle işe giden bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Murat Öztürk isimli kişi, motosikletiyle işine giderken henüz kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Murat Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleriyle sokağa çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan adamı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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