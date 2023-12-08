Maltepe'de taksi takla attı

İstanbul Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Emre Açık hakimiyetindeki 34 TEZ 16 plakalı ticari taksi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi.

Kazada ticari taksi şoförü Emre Açık hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.