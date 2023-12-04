Maltepe'de tekel bayiye silahlı saldırı. Çırak ağır yaralandı

İstanbul Maltepe’de bir tekel bayiye silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda çırak olduğu bildirilen şahıs ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Maltepe'de tekel bayiye silahlı saldırı. Çırak ağır yaralandı

Saldırı dün 17.30 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekel bayi dükkanına akşam saatlerinde 3 motosikletli silahla 4 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanda çırak olarak çalışan ismi öğrenilemeyen bir şahsa denk geldi. Merminin denk geldiği kişi ağır şekilde yaralandı.

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Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

GEÇEN HAFTA DA ESENYURT’TA YAŞANDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta benzer saldırı da Esenyurt’ta yaşandı. Dükkana gelen 3 kişi tekel bayi sahibini silahla vurarak yaraladı.

Ayrıca Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda bir tekel bayiye silahlı saldırı yapılmış 2 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bu olay gündemde büyük ses yaratmıştı. Ancak sadece bu değil neredeyse her ay Esenyurt’ta bir tekel bayiye saldırı yapılıyor.

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