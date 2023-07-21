Maltepe'de yanan elektrik kabloları etrafa korku saçtı

Maltepe'de inşaat halindeki bir binanın elektrik kablolarının yandığı olayda, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken o anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Maltepe'de yanan elektrik kabloları etrafa korku saçtı

Olay, saat 22.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangın sırasında kablolarda patlamalar meydana geldi. Yanan kablolar aşağı doğru sarkınca, alevler inşaatın güvenlik kulübelerinde de yangına neden oldu.

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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kablolara ve güvenlik kulübesine müdahale ederken, mahallede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.

Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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"EN AZ 15 DAKİKA SUSMADI"

Mahalle sakini Samet Can Cinkaya ise ''Anlık bir ses geldi, tam karşısındaydık zaten böyle kaynak sesinin patlama sesi gibi bir ses geldi.

Kablonun direğe birleştiği kısımlarda inanılmaz bir ışık huzmesi ve patlamasıyla beraber en az 15 dakika susmadı.

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Tel oradan kopup yere düştü. Patlaya patlaya geldi. İki tane kulübe daha vardı, ikisini yaktı maddi hasar dışında bir şey yok. Normalde kulübede bir güvenlik görevlisi varmış, Allah'tan o an orada yoktu" diye konuştu.

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Murat Tezer, ''Daha önce bir iki kere daha olmuştu. Bu havaların ısınması ile birlikte direklerde oluşan açıklıklardan oluyor büyük ihtimalle. Olayda sadece maddi kayıp olmuş, can kaybı veya yaralanan yok'' dedi.

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