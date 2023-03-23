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Maltepe'de yıkım yapılan binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü

Maltepe ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmaları yürütülen bir binanın molozlarının iş makinesinin üzerine düştüğü bildirildi. İş makinesinin kepçesi molozların altında kaldı. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bu tür kazaların yaşanması, iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmamasından kaynaklanabilir.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:58
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Maltepe'de yıkım yapılan binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü

Maltepe'de yıkım yapılan binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü
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İş makinesinin kepçesi molozların altında kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Maltepe Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başladı.

Çalışmalar devam ederken saat 15.00 sıralarında yıkılan binanın molozları, iş makinesinin üzerine düştü. İş makinasının kepçesi molozların altında kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, bölgeye ihbar üzerine tedbir amaçlı polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Üzerine moloz düşen vinç, başka bir iş makinası yardımıyla çıkarıldı.

Bu nedenle inşaat ve yıkım çalışmalarında iş güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanması ve çalışma alanlarının sıkı denetlenmesi önemlidir. Bu tür kazaların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması, işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması açısından da son derece önemlidir.

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