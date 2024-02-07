Maltepe’de zehir tacirine operasyon

Kaynak: İHA
Maltepe’de zehir tacirine operasyon
Maltepe’de uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs, adresine yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 45 yaşındaki İ.K.’nin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, şahsın kaldığı eve polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda İ.K., yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahsın kaldığı evde bulunan ayakkabılığın içinde; 40,4 gram, su saati dolabı içerisinde 92,5 gram olmak üzere toplamda 132,9 gram bonzai, 9,7 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 adet cep telefonu ve 790 TL ele geçirildi.

İ.K. isimli şahsın, “6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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