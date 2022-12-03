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Maltepe'de zincirleme kazada çöp konteyneri kadının üzerine düştü; kaza anı kamerada

Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol kenarındaki çöp konteyneri savrularak bir kişinin üzerine düştü. Kazada üzerine konteyner düşen kadın ile araçlardan birini sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:38
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Maltepe'de zincirleme kazada çöp konteyneri kadının üzerine düştü; kaza anı kamerada

Maltepe'de zincirleme kazada çöp konteyneri kadının üzerine düştü; kaza anı kamerada
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DHA - Kaza saat 14.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 FHL 110 plakalı K.A. yönetimindeki otomobil Kadıköy istikametine ilerlediği sırada önünde seyir eden 34 TAR 71 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takside önündeki araçlara çarparak zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada taksinin çarptığı yol kenarındaki çöp konteyneri yayanın üzerine düştü. Üzerine konteyner düşen Z.U. ile taksiye çarpan otomobil sürücüsü K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Z.U. isimli kadın ile K.A.'yı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"TAKSİYİ SÜRÜKLEYEREK, ÇÖP KONTEYNERİNE VURDU"

Görgü tanığı Cemil Akkuş, " Mavi araç taksiye arkadan vurdu. Taksiyi sürükleyerek çöp konteynerine vurdu. Yolda yürüyen bir kadın vardı. Pek bir şey olmadı. Ambulanslara haber verildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerine yansıyan kazada; süratli bir şekilde ilerleyen 34 FHL 110 plaka otomobilin önünde seyir eden taksiye arkadan çarptığı görülüyor. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşların panik halleri de görüntülere yansıyor.

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