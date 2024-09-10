Maltepe'deki zincirleme kazada ilginç anlar: Bir motosikletli kazaya karışanlara el salladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maltepe'deki zincirleme kazada ilginç anlar: Bir motosikletli kazaya karışanlara el salladı

İstanbul Maltepe'de D100 Karayolu Ankara istikametinde sabah saatlerinde trafik kazası gerçekleşti. Kazaya

İstanbul Maltepe'de D100 Karayolu Ankara istikametinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, bir aracın kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirmesi sonucu gerçekleşen zincirleme kazada toplam 6 araç karıştı. Kaza dışında bir motosikletli kazaya karışanlara

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Kaza, saat 05.00 sıralarında bir otomobilin orta şeritten sol şeride geçme anında arkadan gelen bir otomobil tarafından çarpması sonucunda oldu. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen diğer 4 araç da kazaya karıştı.

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1 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde akışa geçirmek için çalışmalarını sürdürdü.

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MOTOSİKLETLİDEN İLGİNÇ HAREKET

Olayın şokunu yaşayan sürücüler ve çevredekiler arasında ilginç bir detay ise bir motosikletlinin tavrı oldu. Kazayı seyreden motosikletli, ayağa kalkarak gaza basıp kazaya karışanlara el salladı. Bu skandal hareket, diğer sürücüler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, polis ekipleri de motosikletli hakkında inceleme başlattı.

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Maltepe'deki zincirleme kazada ilginç anlar: Bir motosikletli kazaya karışanlara el salladı
Maltepe'deki zincirleme kazada ilginç anlar: Bir motosikletli kazaya karışanlara el salladı