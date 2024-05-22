Mamak'ta yılan paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mamak'ta yılan paniği

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan olay kısa süreli bir panik yarattı.

Mahalle sakinleri, sokakta beliren yılan karşısında endişe yaşadı. Vatandaşların hızla haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına geri götürdü.

Yılanın ortaya çıkmasıyla birlikte bölgedeki insanlar tedirginlik yaşadı ancak ekiplerin müdahalesi sayesinde durum kontrol altına alındı.

Sokaklarda nadir rastlanan bu tür durumlar, çevrede kısa süreli bir telaşa sebep olurken, yetkililerin hızlı ve etkili müdahalesi olası riskleri önledi.

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