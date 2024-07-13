Man City, Risa Shimiz'i kadrosuna kattı

Man City kulübünden yapılan açıklamada Japon sağ bek oyuncusunun Londra temsilcisi West Ham'dan Sky Blues diye anılan Manchester City'e katıldığı açıklandı.

Shimizu, en son Hollandalı uluslararası Kerstin Casparij tarafından giyilen 2 numaralı formayı giyecek.

28 yaşındaki oyuncunun West Ham ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Uluslararası alanda etkileyici bir rekora sahip olan Shimizu, Japonya adına 78 kez forma giydi ve sırasıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2019 ve 2023'te FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer aldı.

Shimizu, Paris 2024 Olimpiyatları'nın ardından yeni takımının kampına katılacak ve kulübün Perth Uluslararası Futbol Kupası'nda mücadelesinde yer alacak.