Manaj Sivasspor'u 86. dakikada kurtardı. 3 puanı getirdi

Kaynak: AA
Manaj Sivasspor'u 86. dakikada kurtardı. 3 puanı getirdi
Sivasspor, Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele, 1-0'lik Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Manaj'dan geldi.

Maçtan dakikalar;

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Mehmet Yeşil'in ters kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak kornere gitti.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Kvet, gelişine topa sert vurdu. Kaleci Alp Arda, topu kornere gönderdi.

86. dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalan Manaj, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

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