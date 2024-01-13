Manavgat Irmağı siyaha büründü

Kaynak: İHA
Manavgat Irmağı siyaha büründü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü’nün altından Manavgat Irmağı’na akan bir madde, ırmağın rengini siyaha çevirdi ve çevredeki insanlara kötü kokular yaşattı.

İHA’nın verdiği habere göre, olay şöyle gelişti. Manavgat Irmağı’nda balık tutmak isteyen bir vatandaş, Eski Hisar Mahallesi çevreyolu köprüsünün altına geldiğinde, ırmakta korkunç bir görüntüyle karşılaştı.

Oltasını ırmağa atan Metin Avcı adlı vatandaş, iğnesine takılan şeyleri görünce şoke oldu. Oltasına peçete gibi atıkların takıldığını gören Avcı, ırmakta daha dikkatli bir şekilde baktığında, ırmağa kanalizasyon atıklarının aktığını ve peçetelerin de bu atıklarla birlikte ırmağa karıştığını fark etti.

Avcı, “Bu durumla daha önce de karşılaştım. Manavgat Irmağı hepimizin, ırmağa kanalizasyon atmak çok yanlış. Kimin yaptığını bilmiyorum ama bu kesinlikle kanalizasyon. Burada balık tutmak mümkün değil. Buradaki balık insanlara zehir saçar, hastalık yayar” diye konuştu.

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