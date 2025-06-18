Manavgat’ta dehşet kaza! Sürücü tarlaya fırladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manavgat’ta dehşet kaza! Sürücü tarlaya fırladı

Manavgat’ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü camdan fırlardı. Araç alev alarak yanarken, sürücü hayatını kaybetti.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde takla atıp elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın tarlaya fırlayan sürücüsü Mahmut Mustafa Sümer (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Mustafa Sümer'in kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla atarak elektrik direğine çarptı. Sümer, aracın camından tarlaya fırladı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mahmut Mustafa Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

takla-atan-arac-direge-carpti-camdan-fi-771977-228092.jpg

takla-atan-arac-direge-carpti-camdan-fi-771978-228092.jpg

takla-atan-arac-direge-carpti-camdan-fi-771979-228092.jpg

takla-atan-arac-direge-carpti-camdan-fi-771980-228092.jpg

Son Haberler
Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Cezaları karşılaştırdı
Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Cezaları karşılaştırdı
Bungalov dolandırıcılarına darbe: Milyonluk vurgun çetesi çökertildi
Bungalov dolandırıcılarına darbe: Milyonluk vurgun çetesi çökertildi
İsrail Hamaney'in bulunduğu karargahı hedef aldı!
İsrail Hamaney'in bulunduğu karargahı hedef aldı!
Sivasspor Başkanı Bahattin Eken aday olacak mı?
Sivasspor Başkanı Bahattin Eken aday olacak mı?
Buca’da gıda faciası! Küflenmiş peynir deposu ortaya çıktı
Buca’da gıda faciası! Küflenmiş peynir deposu ortaya çıktı