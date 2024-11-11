Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüj bordürü ve palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sorgun Mahallesi, Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak T.'nin kullandığı 06 BD 8143 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da refüjdeki palmiyeye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan otomobil sürücüsü, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlaması ve otomobilinin çekiciye yüklenmesinin ardından, kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Son Haberler
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi