Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüj bordürü ve palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sorgun Mahallesi, Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak T.'nin kullandığı 06 BD 8143 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da refüjdeki palmiyeye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan otomobil sürücüsü, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlaması ve otomobilinin çekiciye yüklenmesinin ardından, kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.