Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çaltılar Mahallesi'nde Duran E'nin kullandığı 48 RV 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki manavın önünde alışveriş yapan Gürcistan uyruklu Lena Asaturıan'a (37) çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Asaturıan ile otomobilde yolcu olarak bulunan H. E. ve D.S. ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asaturıan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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