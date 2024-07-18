Manchester City 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu 43,5 milyon euroya transfer etti

Savio Manchester City'de

Manchester City yeni transferini açıkladı.

İngiltere Premier Lig şampiyonu, 20 yaşıhdaki Brezilyalı futbolcu Savio'yu 43,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransa'nın Troyes takımının oyuncusu olan Savio, hiç forma giymeden İspanya'nın Girona takımına kiralanmıştı.

Ancak Girona'da olağanüstü performans gösteren sağ kanat oyuncusu takımını lig üçüncüsü yapmıştı.

Savio, "Premier Lig şampiyonu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Herkes şu anda dünyanın en iyi takımı olduklarını biliyor, bu yüzden burada olmak benim için çok heyecan verici. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri olan Pep Guardiola'nın altında çalışma fırsatından dolayı heyecanlıyım ve daha da gelişmeme yardımcı olacağını bildiğim birisiyle çalışmak istiyorum. İspanya'da harika zaman geçirdim ve Premier Lig'de ve dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynamanın yeni meydan okumasına sabırsızlanıyorum" dedi.



