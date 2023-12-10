Manchester City 3 dakikada işi bitirdi!

Manchester City ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Luton Town maçını 62 ve 65. dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

KAYNAK: AA
Manchester City 3 dakikada işi bitirdi!

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti.

15. hafta mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarıyı Elijah Adebayo'nun 45+2'de attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Manchester City, 62. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Jack Grealish'in golleriyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester City, bu sonuçla Premier Lig'deki 4 maçın ardından galip geldi.

Manchester City, 33 puanla 4. sırada yer yer alıyor. Luton Town ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

Günün diğer sınavında ise Chelsea, deplasmanda Everton'a 2-0 yenilirken Fulham ise konuk ettiği West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

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