Manchester City Altay'ın 18 yaşındaki oyuncusu için teklif yaptı. Kim bu Efe Sarıkaya

İngiltere'nin Manchester City Kulübü'nün bir süredir takip ettiği 18 yaşındaki Efe Sarıkaya için kulübü Altay'a teklif yaptığı ortaya çıktı.

Efe Sarıkaya için Fransa'nın Paris Saint Germain Kulübü'nün de istekli olduğu belirtilirken, Altay'ın transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir bonservis bedeli geliri elde edeceği öğrenildi.

Efe Sarıkaya'yı A takımda oynatan ilk isim olan Altay'ın eski teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kendi döneminde Manchester City'nin İzmir'e gelerek genç futbolcuyu izlediğini ve beğendiğini söyledi.

EFE SARIKAYA KİMDİR?

Efes Sarıkaya 30 Kasım 2005 yılında İzmir'de doğdu.

Futbola Altay'ın alt yapısında başladı. 16 yaşında A takım kadrosuna alındı.

Bu sezon 14 maçta forma giydi.

1.85 boyunda. Hava toplarında etkili. Defans oyuncusu olmasına rağmen tekniği ile de dikkat çekiyor.