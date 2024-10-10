Manchester City, Barcelona'yı afallattı

Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Barcelona'ya karşı sergilediği üstün performansla ilk grup aşaması maçında önemli bir galibiyet aldı. Joie Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Naomi Layzell ve Bunny Shaw'ın attığı goller, Sky Blues'un zorlu rakibi karşısında 3 puanı almasını sağladı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren Barcelona, Manchester City'nin kalesine baskı yapmaya başladı ve maçın başında birkaç önemli fırsat yakaladı. Beşinci dakikada top, Manchester City’nin direğine çarparak tehlikeli bir pozisyon oluşturdu. İlk 15 dakika boyunca iki takım da eşit seviyede mücadele ederken, ev sahibi takımın yaptığı hatalar Ewa Pajor'un kaleye tek başına gitme fırsatını değerlendirememesine neden oldu. Ancak, Ayaka Yamashita ve savunma tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı.

Manchester City, Barcelona'nın ceza sahasında yaşanan karışıklık sonucunda 36. dakikada Layzell'in attığı golle öne geçti. Bu gol, Layzell'in profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu. İlk yarının sona ermesiyle birlikte, Manchester City'nin hücum hattı Barcelona'nın savunmasını sürekli olarak zorladı; Lauren Hemp ve Yui Hasegawa, rakip savunmaya büyük sıkıntılar çıkardı.

İkinci yarıda Barcelona, daha fazla topa sahip olmasına rağmen Manchester City savunmasını geçmekte zorlandı. Ancak, 77. dakikada Bunny Shaw, Cata Coll ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciye üstünlük sağlayarak skoru 2-0 yaptı ve Barcelona'yı üzüntüye boğdu.

Önümüzdeki maçlarda Manchester City, Kadınlar Süper Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Barcelona ise Espanyol ile oynadıktan sonra Hammarby ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.