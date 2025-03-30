Manchester City, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde AFC Bournemouth'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarıyı Evanilson'un golüyle geride kapatan City, ikinci yarıda Erling Haaland ve Omar Marmoush'un golleriyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Manchester City, FA Cup'ta üst üste yedinci kez yarı finale çıkmış oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bournemouth 21. dakikada Justin Kluivert'ın asistinde Evanilson'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Kepa Arrizabalaga'nın kurtardığı bir penaltı ve kaçırdığı iki net fırsatla takımını beraberlikten uzak tuttu. İlk yarı, Bournemouth'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.​

GUARDİOLA'NIN STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLERİ

İkinci yarıya başlarken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Abdukodir Khusanov'un yerine 20 yaşındaki Nico O'Reilly'yi oyuna aldı. O'Reilly, sol bek pozisyonunda görev yaparak 49. dakikada Haaland'a yaptığı mükemmel ortayla beraberlik golünün asistini yaptı.

dakikada ise Haaland'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Omar Marmoush, O'Reilly'nin pasında topu ağlara göndererek Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi.

Bu gol, Marmoush'un oyuna girdikten sonraki ilk dokunuşuyla geldi.​

HAALAND'IN SAKATLIĞI VE REKOR EŞİTLEMESİ

Maçın 49. dakikasında attığı golle sezonun 30. golüne ulaşan Erling Haaland, Ruud van Nistelrooy'un 21 yıl önceki rekorunu egale etti. Ancak, 60. dakikada Lewis Cook ile yaşadığı ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Guardiola, maç sonrası yaptığı açıklamada, Haaland'ın sakatlığının ciddiyeti hakkında net bir bilgi veremediğini belirtti.​

BOURNEMOUTH'UN MÜCADELESİ VE EKSİKLİKLERİ

Bournemouth, ilk yarıda gösterdiği yoğun baskı ve etkili oyunuyla Manchester City'yi zorladı. Ancak, ikinci yarıda City'nin yaptığı taktiksel değişikliklere karşılık veremedi. Takım, sezon boyunca önemli katkılar sağlayan Milos Kerkez ve Dean Huijsen'in yokluğunu hissetti. Kerkez'in savunma ve hücumdaki etkinliği ile Huijsen'in defanstaki sağlam duruşu, Bournemouth'un oyununda belirgin eksiklikler olarak göze çarptı.​

MANCHESTER CİTY'NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ: NOTTİNGHAM FOREST

Bu galibiyetle Manchester City, FA Cup yarı finalinde Nottingham Forest ile eşleşti. Diğer yarı final mücadelesi ise Aston Villa ile Crystal Palace arasında oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 26 Nisan'da Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek. Manchester City, Premier League'de yaşadığı zorlukların ardından FA Cup'ı kazanarak sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.​