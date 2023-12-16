Manchester City çöktü kaldı. 90+5'te vurdular

İngiltere Premier Lig'de son haftalardaki puan kayıpları dikkat çeken Manchester City, bir darbe de Crystal Palace'dan yedi.

Manchester City, kendi sahasındaki maçta 24. dakikada Jack Gnealish ve 54. dakikada Rico Lewis'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Ancak maçı bırakmayan konuk ekip, 76'da Jean-Philippe Mateta'nın golüyle skoru 2-1 yaptı.

Maçın son anlarında penaltı kazanan Crystal Palace, 90+5'te atışı kullanan Michael Olise ile skoru 2-2 yaptı.

Maç bu sonuçla biterken Manchester City futbolcuları sanada çöktü kaldı.