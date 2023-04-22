Manchester City FA Cup'ta finalde

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Sheffield United'ı 3-0'la geçen Manchester City, finale çıktı.

Manchester City FA Cup'ta finalde

Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçında Premier Lig ekibi Manchester City ile Championship takımlarından Sheffield United karşılaştı.

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 43 (penaltıdan), 61 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Manchester City'yi 3-0'lık galibiyete taşıdı.

Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.

Kupada Manchester City'nin finaldeki rakibi, yarın oynanacak Brighton-Manchester United maçıyla belli olacak. (AA)

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