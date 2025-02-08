Manchester City FA Cup'ta güç bela turladı

İngiltere FA Cup dördüncü turunda Manchester City, deplasmanda League One ekibi Leyton Orient karşısında büyük bir sürprizle karşılaştı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip, Jamie Donley’nin 50 metreden attığı olağanüstü golle öne geçti. Ancak City, ikinci yarıda Khusanov ve De Bruyne'nin golleriyle skoru lehine çevirdi ve 2-1'lik galibiyetle tur atladı.

DONLEY'NİN UNUTULMAZ GOLÜ

Gaughan Group Stadyumu’nda oynanan mücadelede Leyton Orient, 16. dakikada Jamie Donley’nin olağanüstü golüyle öne geçti. Tottenham’dan kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City kalecisi Stefan Ortega’nın önde olduğunu fark edip yaklaşık 50 metreden şutunu gönderdi. Top, üst direğe çarpıp Ortega’nın sırtına çarparak ağlara gitti. Bu gol, FA Cup tarihine geçebilecek nitelikteydi.

Jamie Donley’nin bu golü, 1972’de Ronnie Radford’un Hereford adına Newcastle’a attığı efsanevi golü hatırlattı. Manchester City oyuncuları, golden önce Sonny Perkins’in Nico Gonzalez’e faul yaptığını savunsa da, FA Cup’ta bu turda VAR olmadığı için karar değişmedi.

CİTY'NİN İKİNCİ YARIDAKİ GERİ DÖNÜŞÜ

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Pep Guardiola’nın ekibi, ikinci yarıya daha baskılı başladı. 56. dakikada Rico Lewis’in şutunda yeni transfer Abdoukodir Khusanov’un topa temas etmesiyle City beraberliği yakaladı. 79. dakikada ise Jack Grealish’in asistiyle Kevin De Bruyne, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Guardiola, maçın son bölümünde Phil Foden ve De Bruyne’yi sahaya sürerek takımının toparlanmasını sağladı. Jayden Sweeney, son dakikada bulduğu fırsatı değerlendiremeyince Leyton Orient için büyük bir sürpriz ihtimali kaçmış oldu.

MANCHESTER CİTY'DE SAKATLIK ENDİŞESİ

Maçın en önemli konularından biri de Manchester City’nin yeni transferi Nico Gonzalez’in sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Porto’dan 50 milyon sterline transfer edilen genç oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Gonzalez’in yanı sıra Ruben Dias da devre arasında oyundan alındı ve bu sakatlıklar, City’nin Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Guardiola’yı endişelendiriyor.

Manchester City, FA Cup’ta zor da olsa tur atlamayı başardı. Ancak takımın Avrupa sahnesinde daha güçlü rakiplere karşı çok daha iyi bir performans sergilemesi gerekecek.