Manchester City galibiyete hasret

Manchester City, Premier Lig'deki son maçında Everton ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada beklenen performansı sergileyemedi ve ligdeki son 13 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

SİLVA’NIN ERKEN GOLÜ UMUT VERDİ

Manchester City, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı. Josko Gvardiol’un üçüncü dakikadaki kafa vuruşu direkten dönerken, Bernardo Silva, Jeremy Doku’nun pasıyla 14. dakikada takımını öne geçirdi. Ancak Portekizli oyuncunun ilerleyen dakikalarda kaçırdığı net fırsat, City'nin ikinci gol şansını değerlendirememesine neden oldu.

Everton ise ilk yarının sonlarına doğru eşitliği sağladı. Abdoulaye Doucoure’nin ortasında topla buluşan Iliman Ndiaye, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

HAALAND’IN KAÇAN PENALTISI

İkinci yarının başlarında Manchester City, Savinho’nun ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak Erling Haaland’ın vuruşunu Everton kalecisi Jordan Pickford başarıyla kurtardı. Bu an, maçın en kritik anlarından biri olarak öne çıktı. City, kalan dakikalarda galibiyet golü için baskı kursa da Everton savunmasını aşmayı başaramadı.

GUARDİOLA VE CİTY İÇİN ZOR GÜNLER

Guardiola’nın yönetimindeki Manchester City, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup’ı kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti. Ancak bu sezon takım, alışılmadık bir performans sergiliyor. Lig tablosunda altıncı sırada yer alan City, lider Liverpool’un 11 puan gerisinde bulunuyor. Guardiola, bu form düşüklüğünün Şampiyonlar Ligi hedeflerini de tehlikeye soktuğunu dile getirdi.

EVERTON SAVUNMASIYLA DİRENDİ

Everton, Arsenal ve Chelsea gibi güçlü rakiplere karşı elde ettiği beraberliklere bir yenisini ekledi. Savunmada gösterdikleri direnç ve Ndiaye’nin harika golü, maçın öne çıkan unsurlarıydı. Bu sonuçla Everton, ligde 15. sırada yer alıyor ve düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor.