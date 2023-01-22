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Haaland maçta coştu. Manchester City farklı kazandı

Manchester City, Wolverhampton'ı Haaland'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:16
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Manchester City Haaland ile güldü

Haaland maçta coştu. Manchester City farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

TÜM GOLLER NORVEÇLİDEN GELDİ

Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren tüm golleri Erling Haaland attı.

Norveçli yıldız, 40, 50 ve 54. dakikalarda sahneye çıktı. Haaland, 50. dakikada ikinci golünde penaltıdan ağları havalandırdı.
 

HAALAND'IN ŞOVU SÜRÜYOR

Erling Haaland, bu sezonki gol sayısını ise 25'e çıkartı. 22 yaşındaki yıldız, bu sezon 4 kez hat-trick yaptı. Erling Haaland ayrıca, Premier Lig'deki 9 takımdan daha fazla gol attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 45 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Wolverhampton 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Tottenham deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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1903 aşkı
22.01.2023 19:23
Bu çocuk uzaylı.  
 
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