Manchester City, İlkay'ın gol attığı maçta farka gitti

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup ederek elde etti. Maç, Slovakya'da gerçekleşti ve City’nin golcüsü Erling Haaland, 41 maçta attığı 42. golü kaydetti. Maçın başlarında İlkay Gündoğan ve Phil Foden'ın attığı gollerle üstünlüğü ele alan Manchester City, yedekten oyuna giren James McAtee'nin golüyle skoru açtı.

Manchester City, bu etkileyici galibiyetle birlikte, önceki hafta Inter Milan ile oynadıkları beraberlikten sonra, Şampiyonlar Ligi kampanyasına ivme kazandırmış oldu. Maç boyunca City, rakip kaleye üç kez de direkten döndü. Guardiola'nın ekibi, bu maçı kazanırken, Newcastle karşısında oynadıkları önceki maçtaki kadrosunda altı değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Slovan Bratislava için bu maç, tarihi bir önem taşıyordu. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde evlerinde oynadıkları ilk resmi maçı olmanın heyecanını yaşıyordu. Dört eleme turunu geçerek bu aşamaya ulaşmışlardı ve 22,500 kişilik stadyumda kalabalık bir taraftar desteğiyle karşılandılar. Taraftarlar, Celtic karşısında aldıkları 5-1'lik mağlubiyete rağmen coşkularını kaybetmemişti.

Maç öncesinde Slovan’ın teknik direktörü Vladimir Weiss, Guardiola’ya bir kutu vodka hediye ederek ilginç bir an yaşattı. Bu duruma rağmen, Slovan, Manchester City gibi Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynamanın tadını çıkardı. Stadyumdaki atmosfer, olağanüstü bir etkinlik havasındaydı ve birçok yerel taraftar, City formaları giyiyordu.

İlk gol, 15. dakikada İlkay Gündoğan’ın bir defansif dokunuşla geldi. Ardından Phil Foden, Jeremy Doku'nun asistinde ikinci golü attı. Foden için bu, hastalıkla geçen bir başlangıcın ardından önemli bir andı. Gündoğan ise Barcelona'dan serbest transferle döndükten sonra ilk golünü kaydetti. Guardiola, oyuncularına antrenman havasında bir oyun sergileme imkanı tanıdı.

Manchester City, Slovan Bratislava karşısında oyunu kontrol ederek, ilk yarıda 38 kez rakip kaleye gitmişti. Bu performans, Guardiola'nın takımı için alışılmadık bir durumdu. Takım, ikinci yarının başında 13 dakika sonra Haaland ile üçüncü golü buldu ve böylece Sergio Agüero’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki gol rekorunu geride bıraktı. Son olarak, James McAtee, Foden’ın pasıyla gol atarak maçı sonucu ilan etti. Bu galibiyet, City için moral kaynağı olurken, yeni başarıların habercisi oldu.