Manchester City, La Liga Başkanı'nın iddialarıyla sarsıldı

Manchester City, son on yıldır başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir kulüp olsa da, kulübün finansal yapısı hakkında şüpheler gündemden düşmüyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City’yi Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiğini duyurdu. Tebas, bu şikayetin 2023 yılına dayandığını ve kulübün, devlet kontrolündeki şirketlerle finansal düzenlemeleri aşmak için bir yapı kurduğunu belirtti. Şikayet, Avrupa Komisyonu'nun yürütme organı olan Avrupa Birliği'ne bağlı bir organ tarafından inceleniyor. Bu süreçte, Manchester City’nin bu yapıyı nasıl kullandığı sorgulanacak.

Tebas, Manchester City’nin sadece City Football Group’un içinde yer alan şirketlerle değil, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki başka şirketlerle de bağlantılı olduğunu belirtti. Bu şirketlerin Manchester City'ye olan maliyetlerini manipüle ederek, kulüp üzerinden daha düşük giderler gösterdikleri ifade edildi. Tebas, bu yapının Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde City’ye haksız bir rekabet avantajı sağladığını savunuyor.

CİTY’DEN YANIT YOK

Manchester City, Tebas’ın iddialarına henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, Tebas’ın uzun zamandır kulübe karşı eleştirilerde bulunduğunu ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Manchester City kaynakları, kulübün finansal kayıtlarının kamuya açık olduğunu ve herhangi bir yanlışlık bulunmadığını ifade ediyor.

Tebas, şikayetinde, Manchester City'nin faaliyet gösterdiği geniş şirket yapısının, kulübün asıl finansal belgelerinden bağımsız hareket ettiğini iddia etti. Kulüp içindeki bazı harcama kalemlerinin, bu yan şirketler aracılığıyla gizlendiği ve bu yolla kulübün daha düşük maliyetlerle faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Tebas, şikayetinde ayrıca, bu yapının 12 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren Yabancı Sübvansiyonlar Düzenlemesi'ne aykırı olduğunu belirtti. Bu düzenleme, AB'ye devlet destekli yabancı sübvansiyonları inceleme yetkisi tanıyor.

MANCHESTER CİTY’NİN DURUMU: HALA SORU İŞARETİ

Manchester City, şu an Premier League’deki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle karşı karşıya olduğu 115 maddelik dava sürecini bekliyor. Eğer suçlu bulunurlarsa, kulüp ciddi bir puan silme veya küme düşürme cezası alabilir. Bu durum, kulüp için büyük bir risk oluşturuyor.

Daha önce, 2022’de La Liga, UEFA’ya, Paris Saint-Germain ve Manchester City’nin "düzensiz finansman" uyguladığını belirterek şikayette bulunmuştu. Tebas, her iki kulübü de "devlet kulüpleri" olarak nitelendirmişti.

Şu anda Manchester City, kulübün finansal yapısını savunmaya devam ediyor. UEFA ve Avrupa Komisyonu’nun kararları merakla bekleniyor.