Manchester City, Leicester City'yi 2-0 etti

Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörü olarak 500. maçında Leicester City karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle özel bir dönüm noktasını kutladı. Savinho ve Erling Haaland'ın attığı gollerle gelen bu zafer, Manchester City için moral kaynağı olsa da, takımın Premier Lig’deki genel durumu hâlâ toparlanmayı bekliyor.

Leicester City’nin King Power Stadyumu’ndaki mücadelesinde, City savunması zaman zaman kırılgan bir görüntü çizdi. Ev sahibi ekipten Jamie Vardy, iki kez gole çok yaklaşırken, Facundo Buonanotte'nin kafa vuruşu direğe takıldı. Yine de Savinho’nun 21. dakikadaki golüyle öne geçen City, maça tutunmayı başardı.

Savinho, Phil Foden’ın şutunu kaleci Jakub Stolarczyk’in çelmesi sonrası altı pas içinde topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol, genç oyuncunun City formasıyla attığı ilk gol oldu. Leicester, City’nin savunma hatalarını değerlendirmeye çalışsa da, Manuel Akanji’nin kritik müdahaleleri ve Stefan Ortega’nın başarılı kurtarışlarıyla eşitliği sağlayamadı.

Maçın son bölümlerinde, Haaland sahneye çıkarak Savinho’nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve Leicester’ın umutlarını tamamen bitirdi. Bu sonuçla City, son 10 lig maçında yalnızca ikinci galibiyetini elde etti. Ancak bu galibiyet, Guardiola’nın ekibini yalnızca beşinci sıraya taşıyabildi ve lider Liverpool’un 11 puan gerisinde bırakmaya yetti.

Leicester City ise üst üste dördüncü yenilgisini alarak düşme hattında kaldı. Ruud van Nistelrooy yönetiminde sezona umut verici bir başlangıç yapan Leicester, Steve Cooper’ın kasım ayında görevden alınmasından bu yana düşüşünü durduramıyor. Vardy’nin son dakikadaki çabaları ve direkten dönen toplar, ev sahibi ekibin kaderini değiştirmeye yetmedi.

Guardiola maç sonunda yaptığı açıklamada, takımının mücadele azmini överken, toparlanma sürecinin devam edeceğini ve Premier Lig’de zirve yarışından kopmayacaklarını vurguladı. Ancak, City’nin oyununda görülen güvensizlik ve dalgalanmalar, önümüzdeki haftalarda Guardiola’nın çözmesi gereken sorunlar arasında yer alıyor.