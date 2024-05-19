Manchester City üst üste 4. kez şampiyon oldu! Arsenal kahroldu

Premier Lig'de sezonun son maçında Manchester City, evinde West Ham United'ı ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig'de şampiyon oldu.

Şampiyonluğu getiren golleri 2. ve 18. dakikada Foden ile 59. dakikada Rodri attı.

West Ham United'ın tek golü 42. dakikada Kudus'tan geldi.

Arsenal ise Everton'u 2-1 yendi ancak bu galibiyet onları şampiyon yapmaya yetmedi.

ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihe geçti.

İngiltere'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu.

M.City, sezonu 92 puanla bitirdi. Arsenal ise 89 puanla sezonu tamamladı.