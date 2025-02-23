Manchester City'i evinde Liverpool çarptı: Salah ve Szoboszlai 3 puanı getirdi

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Manchester City karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Kırmızılar'ın liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 14. dakikasında, Liverpool'un kullandığı köşe vuruşunda Alex Mac Allister'ın ortasını Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah'ın önüne indirdi. Salah, bu fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve bu gol, Mısırlı yıldızın sezon içerisindeki 30. golü olarak kayıtlara geçti.

dakikada ise roller değişti. Salah'ın mükemmel pasıyla ceza sahasında topla buluşan Szoboszlai, soğukkanlı bir vuruşla topu Ederson'un koruduğu kaleye göndererek skoru 2-0'a taşıdı. Bu asist, Salah'ın takım arkadaşlarına olan katkısını bir kez daha gösterdi.

LİVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, bu sezon sadece bir lig maçı kaybederek istikrarlı bir performans sergiledi. Manchester City karşısında alınan bu galibiyet, takımın moralini daha da yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir kilometre taşı oldu. Slot, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının disiplinli oyunundan ve sahada gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

MANCHESTER CİTY'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle kilit oyuncular Rodri, John Stones ve Erling Haaland'ın sakatlıkları, takımın performansını olumsuz etkiledi. Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından Liverpool'a karşı alınan bu yenilgi, Manchester City'nin yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini gösteriyor.

Maçın 67. dakikasında Kevin De Bruyne'ün yerini genç yetenek James McAtee'ye bırakması, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Bu değişiklik, Belçikalı yıldızın kulüpteki geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

GELECEK MAÇLAR VE BEKLENTİLER

Liverpool, önümüzdeki hafta zorlu bir Newcastle United deplasmanına çıkacak. Takımın form grafiği ve oyuncuların yüksek motivasyonu, bu maç öncesi taraftarları umutlandırıyor. Öte yandan, Manchester City'nin kalan maçlarda göstereceği performans, sezonun geri kalanı için belirleyici olacak.