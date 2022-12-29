Haaland Premier Ligi alt üst etti. Ada'yı karıştırdı

City'in gollerini 45+1. dakikada Rodri, 51. ve 64. dakikalarda Erling Haaland attı.
Leeds'in tek golünü, 78. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Manchester City'e sezon başında transfer olan Haaland, böylece ligdeki toplam gol sayısını 20’ye çıkardı.
Haaland Premier Lig’de 20 gole en erken maç sayısında (14) ulaşan ilk futbolcu oldu.
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