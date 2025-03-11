Manchester United, 100 bin kişilik yeni stadyumunu tanıttı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, futbol dünyasını sarsacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Kulüp, 115 yıllık efsanevi stadyumu Old Trafford’un hemen yanında 100 bin kişi kapasiteli yeni bir stadyum inşa etmeyi planlıyor. Dünyanın en büyük futbol arenalarından biri olacak bu tesis için Londra merkezli ünlü mimarlık firması Foster + Partners tarafından hazırlanan tasarımlar tanıtıldı. Ancak projenin kesinleşmesi için nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.

2 MİLYAR STERLİNLİK DEV YATIRIM

BBC’nin aktardığına göre, yeni stadyumun maliyeti yaklaşık 2 milyar sterlin olarak öngörülüyor. Mevcut Old Trafford’un 115 yıllık geçmişine rağmen modern futbolun gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalması nedeniyle, kulüp yönetimi yenileme yerine tamamen yeni bir tesis inşa etmeyi daha mantıklı buldu. Manchester United'ın ortaklarından Sir Jim Ratcliffe, bu süreci "Dünyanın en iyi futbol stadyumunu inşa etme yolculuğu bugün başlıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Ratcliffe, "Mevcut stadımız bize yıllarca büyük hizmetler sundu ancak artık dünyanın en iyi spor arenalarının gerisinde kaldı. Yeni stadyum, Manchester United’ın geleceğini şekillendirecek bir yapı olacak" dedi. Ayrıca projenin sadece bir futbol sahası inşası olmadığını, bölgeye yeni iş imkanları ve yaşam alanları kazandırarak ekonomik fayda sağlayacağını belirtti.

SİR ALEX FERGUSON'DAN TAM DESTEK

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson da projeye tam destek verdi. Ferguson, "Old Trafford benim için çok özel anılar barındırıyor ama geleceğe yönelik cesur adımlar atmalıyız. Yeni stadyum, kulübümüzün tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Ferguson, Manchester United’ın her zaman en iyiyi hedeflediğini ve bu vizyonun yalnızca saha içi başarılarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu büyük projeyle birlikte yeni bir futbol evi inşa ediyoruz. Burada yeni zaferler kazanılacak ve Manchester United tarihine yeni sayfalar eklenecek" dedi.

MANCHESTER UNİTED, YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Projeye dair detaylar netleşmese de, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu girişim, Manchester United’ın geleceğe dönük en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. Kulübün hem sportif hem de ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinde olduğu göz önüne alındığında, yeni stadyum projesi Manchester United’ı modern futbolun en üst seviyesine taşımayı hedefliyor.